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Буславец поручила начать закупки угля у шахт Ахметова, – "Центрэнерго"

Буславец поручила начать закупки угля у шахт Ахметова, –

Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец поручила ПАО "Центрэнерго" рассмотреть возможность закупки угля у ООО "ДТЭК Добропольеуголь", входящего в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом заявил исполняющий обязанности гендиректора ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский по итогам совещания в Министерстве энергетики при участии ООО "Д.Трейдинг", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"6 июня на совещании с представителями компании ДТЭК в Министерстве энергетики исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец поручила ПАО "Центрэнерго" рассмотреть "возможность закупать энергетический уголь у отечественных производителей по конкурентным ценам". В частности, у ООО "ДТЭК Добропольеуголь", входящего в холдинг ДТЭК и шахты которого выведены в простой", – сообщил Корчинский.

В то же время глава компании назвал неприемлемым коммерческое предложение ДТЭК для государственной компании, в том числе из-за условия предоплаты.

"Никого финансового давления на государственное предприятие быть не может! Сегодня, 8 июля, в ходе дискуссии нам удалось сблизить позиции, а процесс переговоров наконец перешел в конструктивное русло", – отметил Корчинский.

По словам главы "Центрэнерго", "Д.Трейдинг" предложил поставлять уголь по цене 1650 грн за тонну на условиях формульного ценообразования с учетом индекса API 2 и курса доллара на момент поставки.

Корчинский подчеркнул, что сейчас самым большим препятствием в переговорах является требование представителей ДТЭК в части 100% предоплаты за отгруженный уголь.

"Переговоры с ДТЭК продолжаются. Мы покупаем уголь у государственных шахт на условиях последующей оплаты и идем с опережением графика платежей: из предусмотренных в июле 120 млн грн уже погашено 80 млн грн. Не понимаю, почему "Центрэнерго" должен предоставлять частной компании более выгодные условия. К тому же полная предоплата потребует от "Центрэнерго" привлечения дополнительных оборотных средств, которых у нас просто нет", – подчеркнул глава компании.

В связи с этим глава "Центрэнерго" призвал Министерство энергетики найти сбалансированное решение энергетического кризиса.

"Проблему угольной отрасли нужно срочно решать. Однако не за счет банкротства трех государственных электростанций, входящих в состав ПАО "Центрэнерго". Так же и шахтеры не могут быть объектом спекуляций в вопросе решения энергетического кризиса", – добавил Корчинский.

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Как сообщалось, накануне и.о. министра энергетики Ольга Буславец провела совещание в министерстве с представителями "Центрэнерго", Фонда госимущества, а также компаний "ДТЭК Энерго" и "ДТЭК Добропольеуголь" Рината Ахметова по вопросам закупки угля.

Причиной совещания Буславец указала устный приказ президента Владимира Зеленского "относительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров "Добропольеуголь".

С 1 мая Кабинет министров ввел заградительную пошлину на энергетический уголь в размере 65% на уголь из Российской Федерации. После этого "Центрэнерго" пересшло на использование подешевевшего газа.

Напомним, с 1 апреля компания ДТЭК Рината Ахметова вывела в простой шахты, назвав причиной "системный кризис в энергетической отрасли Украины". Крупнейшее из угледобывающих предприятий олигарха "ДТЭК Павлоградуголь" с самой низкой себестоимостью производства уже возобновило работу.

Как известно, около 90% энергетического угля в Украине добывает ДТЭК Рината Ахметова.

Автор: 

Ахметов Рінат (1612) вугілля (1896) ДТЕК (1359) Центренерго (454) Буславець Ольга (78)


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Топ коментарі
+11
Ну что, закрыли АЕС ради Ахметовских *зеленых тарифов*? Теперь кормите Ахметова и КО которые финансируют боевиков и войну.
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08.07.2020 18:16
+10
Только вдуматься, в 21 веке Украина возвращается в начало 20-го с дешевой атомной енергии на убыточные угольные ТЕС. При том что почти весь уголь для них закупается у боевиков и страны окупанта.
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08.07.2020 18:19
+6
Ну да, при Пете то ТЭС не работали и уголь в рашке не покупали.))
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08.07.2020 19:13
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феодалізм в дії...а що ви хотіли? прозору конкуренцію...?
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08.07.2020 18:05 Відповісти
треба компенсувати ахметке..
Главным финансовым донатором медийных проектов в собственности Зеленского стали телевизионные каналы Рината Ахметова.
На их долю приходится почти 75% будущих размещений медиапродукции "Квартала-95"
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08.07.2020 18:17 Відповісти
Про які ринкові відносини в енергетиці може йти мова . якщо ринкові відносини регулюються не попитом-пропозицією, а монопольними рішеннями, диктатом міністра? Це просто -відновлення монополії, ручного управління, відновлення корупції на рівні уряду та міністрів!!!
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09.07.2020 11:25 Відповісти
Ну что, закрыли АЕС ради Ахметовских *зеленых тарифов*? Теперь кормите Ахметова и КО которые финансируют боевиков и войну.
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08.07.2020 18:16 Відповісти
Только вдуматься, в 21 веке Украина возвращается в начало 20-го с дешевой атомной енергии на убыточные угольные ТЕС. При том что почти весь уголь для них закупается у боевиков и страны окупанта.
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08.07.2020 18:19 Відповісти
Ну скажите спасибо 73% продажных,вонючих шакалов которые посадили в кресло ...идовского ублюдка и привели в зРаду слуг ...идо-кацапского народа.
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08.07.2020 18:47 Відповісти
Ну да, при Пете то ТЭС не работали и уголь в рашке не покупали.))
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08.07.2020 19:13 Відповісти
Проблем у АЭС не было. Центрэнерго быль прибыльный и платил в бюджет, а сейчас полтора года платил коломойскому.
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08.07.2020 23:06 Відповісти
Да еще планирует закрывать государственные шахты.
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09.07.2020 08:13 Відповісти
При Пете закупка э\э из кацапии была запрещена. И АЭС потому не вынуждены были снижать производство э\э.
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09.07.2020 11:29 Відповісти
А ты вонючка, что ты сделал, чтоб было не 73%, а куда меньше, скольких ты вразумил, чтоб не садили на трон шкуродеров народа. А теперь ты гнида оскорбляешь и опять толкаешь их уже не к шкуродеров народа, а к жопоблоку. Ты гнида привык только оскорблять и подталкивать заблудших еще к худшему.
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09.07.2020 08:11 Відповісти
А вы многих вразумили?Ещё перед первым туром на мои доводы,что бюллетене 29 кандидатов и свет клином не сошёлся на посредственном комике Зеленском часто в ответ получал от зелюбителей такую агрессивную ахинею,что впору было психиатров вызывать.
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09.07.2020 09:22 Відповісти
Некоторых, где живу - да. Но вопрос в другом. Продолжая оскорблять заблудших, которые поняли свою ошибку выбрав "шкуродеров народа", вы обозлеваете их. Есть опасность, что они посчитают так - Порошенко выбрали, обманул, Зеленского выбрали, обманул, ну тогда проголосую за жопоблок (иначе лично я их по другому не назову) на зло всем.
Вот меня злит такие методички за 73%. Многие из-за этого переметнуться к жопоблоку. Поэтому когда увижу, что идет оскорбление, то буду отправлять в спам. Мне бы очень не хотелось, чтоб победил жопоблок, иначе Украине как государству конец. А вы бы хотели этого?
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09.07.2020 10:19 Відповісти
Все таки володя - это не имя, это дигноз. Что путин, что ленин, что зеленин. Все что-то им должны. 73% быдла не потому, что они такими родились, а потому что они не хотят быть другими, а виноваты другие, что видите ли не образумили их. А ты спроси у этого дебильного населения, а сколько они книг прочитали за свою жизнь, почему они считают, что условная кухарка имеет право выбирать главу государства. Никто не обязан их воспитывать, коль сами доросли до права голосовать, а мозгов нет.
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09.07.2020 11:32 Відповісти
Прочти выше, что я написал.
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09.07.2020 12:03 Відповісти
Як "неочікувано".
Ну не на шару ж ахметов презЕдента на виборах підтримував
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08.07.2020 18:27 Відповісти
хахаха, бизнес с петькой, а поддерживал вовку??
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09.07.2020 05:41 Відповісти
"Чому ви такі раденькі? Бо дурненькі?"

Что касается Рината Ахметова, то по словам Коломойского он также поддерживал Зеленского.
"Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК (на телеканале "Украина", - ред.) - да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше", - отметил Коломойский.
По его словам, Ахметов предрекал победу Зеленского на президентских выборах еще в 2016 году.
"Ахметов сказал мне о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016 году. После первого выпуска "Слуги народа". В 2016 году! "
І про спільний бізнес Пороха з ахметовим можна детальніше? З фактами, будь ласка.
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09.07.2020 13:40 Відповісти
Очередная зрада, простаивающая шахта принадлежит Ахметову то работу шахтерам давать нельзя по мнению сои.
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08.07.2020 18:37 Відповісти
А соя не в курсе, что у их идола тоже есть акции ДТЕКа?
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08.07.2020 22:42 Відповісти
Главное вкинуть, а хоть как то подтвердить не обязательно? Или ты пишешь для зебилов, а те жрут любое говно?
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08.07.2020 23:07 Відповісти
Это "хвост селедки" так называемый в московии.
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09.07.2020 06:00 Відповісти
Ренат Леонідович - красава!
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08.07.2020 20:46 Відповісти
Тому що Леонідович!
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08.07.2020 21:36 Відповісти
Тебе нравится в позе "зе" стоять?
Ты не традиционной ориентации или из-за поребрика?
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09.07.2020 05:58 Відповісти
Це сарказм...
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09.07.2020 06:03 Відповісти
Поставил своих людей всюду и скопил все богатства страны в своих руках Ахметов.
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08.07.2020 22:24 Відповісти
Кто бы сомневался.
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08.07.2020 22:30 Відповісти
Свисток лайк поставил.
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09.07.2020 05:56 Відповісти
На государственное Центэнерго уголь надо покупать у ГОСШАХТ БЕЗ посредников. Когда выгоните с госшахт "типа арендаторов"? Уберите все присоски,все напрямую закупайте. Сначала ВЕСЬ уголь с госшахт а только потом коммерция! Или слабо ?
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09.07.2020 08:12 Відповісти

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