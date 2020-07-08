Буславец поручила начать закупки угля у шахт Ахметова, – "Центрэнерго"

Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец поручила ПАО "Центрэнерго" рассмотреть возможность закупки угля у ООО "ДТЭК Добропольеуголь", входящего в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом заявил исполняющий обязанности гендиректора ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский по итогам совещания в Министерстве энергетики при участии ООО "Д.Трейдинг", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"6 июня на совещании с представителями компании ДТЭК в Министерстве энергетики исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец поручила ПАО "Центрэнерго" рассмотреть "возможность закупать энергетический уголь у отечественных производителей по конкурентным ценам". В частности, у ООО "ДТЭК Добропольеуголь", входящего в холдинг ДТЭК и шахты которого выведены в простой", – сообщил Корчинский.

В то же время глава компании назвал неприемлемым коммерческое предложение ДТЭК для государственной компании, в том числе из-за условия предоплаты.

"Никого финансового давления на государственное предприятие быть не может! Сегодня, 8 июля, в ходе дискуссии нам удалось сблизить позиции, а процесс переговоров наконец перешел в конструктивное русло", – отметил Корчинский.

По словам главы "Центрэнерго", "Д.Трейдинг" предложил поставлять уголь по цене 1650 грн за тонну на условиях формульного ценообразования с учетом индекса API 2 и курса доллара на момент поставки.

Корчинский подчеркнул, что сейчас самым большим препятствием в переговорах является требование представителей ДТЭК в части 100% предоплаты за отгруженный уголь.

"Переговоры с ДТЭК продолжаются. Мы покупаем уголь у государственных шахт на условиях последующей оплаты и идем с опережением графика платежей: из предусмотренных в июле 120 млн грн уже погашено 80 млн грн. Не понимаю, почему "Центрэнерго" должен предоставлять частной компании более выгодные условия. К тому же полная предоплата потребует от "Центрэнерго" привлечения дополнительных оборотных средств, которых у нас просто нет", – подчеркнул глава компании.

В связи с этим глава "Центрэнерго" призвал Министерство энергетики найти сбалансированное решение энергетического кризиса.

"Проблему угольной отрасли нужно срочно решать. Однако не за счет банкротства трех государственных электростанций, входящих в состав ПАО "Центрэнерго". Так же и шахтеры не могут быть объектом спекуляций в вопросе решения энергетического кризиса", – добавил Корчинский.

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Как сообщалось, накануне и.о. министра энергетики Ольга Буславец провела совещание в министерстве с представителями "Центрэнерго", Фонда госимущества, а также компаний "ДТЭК Энерго" и "ДТЭК Добропольеуголь" Рината Ахметова по вопросам закупки угля.

Причиной совещания Буславец указала устный приказ президента Владимира Зеленского "относительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров "Добропольеуголь".

С 1 мая Кабинет министров ввел заградительную пошлину на энергетический уголь в размере 65% на уголь из Российской Федерации. После этого "Центрэнерго" пересшло на использование подешевевшего газа.

Напомним, с 1 апреля компания ДТЭК Рината Ахметова вывела в простой шахты, назвав причиной "системный кризис в энергетической отрасли Украины". Крупнейшее из угледобывающих предприятий олигарха "ДТЭК Павлоградуголь" с самой низкой себестоимостью производства уже возобновило работу.

Как известно, около 90% энергетического угля в Украине добывает ДТЭК Рината Ахметова.