Буславец поручила начать закупки угля у шахт Ахметова, – "Центрэнерго"
Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец поручила ПАО "Центрэнерго" рассмотреть возможность закупки угля у ООО "ДТЭК Добропольеуголь", входящего в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.
Об этом заявил исполняющий обязанности гендиректора ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский по итогам совещания в Министерстве энергетики при участии ООО "Д.Трейдинг", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.
"6 июня на совещании с представителями компании ДТЭК в Министерстве энергетики исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец поручила ПАО "Центрэнерго" рассмотреть "возможность закупать энергетический уголь у отечественных производителей по конкурентным ценам". В частности, у ООО "ДТЭК Добропольеуголь", входящего в холдинг ДТЭК и шахты которого выведены в простой", – сообщил Корчинский.
В то же время глава компании назвал неприемлемым коммерческое предложение ДТЭК для государственной компании, в том числе из-за условия предоплаты.
"Никого финансового давления на государственное предприятие быть не может! Сегодня, 8 июля, в ходе дискуссии нам удалось сблизить позиции, а процесс переговоров наконец перешел в конструктивное русло", – отметил Корчинский.
По словам главы "Центрэнерго", "Д.Трейдинг" предложил поставлять уголь по цене 1650 грн за тонну на условиях формульного ценообразования с учетом индекса API 2 и курса доллара на момент поставки.
Корчинский подчеркнул, что сейчас самым большим препятствием в переговорах является требование представителей ДТЭК в части 100% предоплаты за отгруженный уголь.
"Переговоры с ДТЭК продолжаются. Мы покупаем уголь у государственных шахт на условиях последующей оплаты и идем с опережением графика платежей: из предусмотренных в июле 120 млн грн уже погашено 80 млн грн. Не понимаю, почему "Центрэнерго" должен предоставлять частной компании более выгодные условия. К тому же полная предоплата потребует от "Центрэнерго" привлечения дополнительных оборотных средств, которых у нас просто нет", – подчеркнул глава компании.
В связи с этим глава "Центрэнерго" призвал Министерство энергетики найти сбалансированное решение энергетического кризиса.
"Проблему угольной отрасли нужно срочно решать. Однако не за счет банкротства трех государственных электростанций, входящих в состав ПАО "Центрэнерго". Так же и шахтеры не могут быть объектом спекуляций в вопросе решения энергетического кризиса", – добавил Корчинский.
Читайте также: ФГИ заявил о смене близкого к Коломойскому руководства "Центрэнерго"
Как сообщалось, накануне и.о. министра энергетики Ольга Буславец провела совещание в министерстве с представителями "Центрэнерго", Фонда госимущества, а также компаний "ДТЭК Энерго" и "ДТЭК Добропольеуголь" Рината Ахметова по вопросам закупки угля.
Причиной совещания Буславец указала устный приказ президента Владимира Зеленского "относительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров "Добропольеуголь".
С 1 мая Кабинет министров ввел заградительную пошлину на энергетический уголь в размере 65% на уголь из Российской Федерации. После этого "Центрэнерго" пересшло на использование подешевевшего газа.
Напомним, с 1 апреля компания ДТЭК Рината Ахметова вывела в простой шахты, назвав причиной "системный кризис в энергетической отрасли Украины". Крупнейшее из угледобывающих предприятий олигарха "ДТЭК Павлоградуголь" с самой низкой себестоимостью производства уже возобновило работу.
Как известно, около 90% энергетического угля в Украине добывает ДТЭК Рината Ахметова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Главным финансовым донатором медийных проектов в собственности Зеленского стали телевизионные каналы Рината Ахметова.
На их долю приходится почти 75% будущих размещений медиапродукции "Квартала-95"
Вот меня злит такие методички за 73%. Многие из-за этого переметнуться к жопоблоку. Поэтому когда увижу, что идет оскорбление, то буду отправлять в спам. Мне бы очень не хотелось, чтоб победил жопоблок, иначе Украине как государству конец. А вы бы хотели этого?
Ну не на шару ж ахметов презЕдента на виборах підтримував
Что касается Рината Ахметова, то по словам Коломойского он также поддерживал Зеленского.
"Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК (на телеканале "Украина", - ред.) - да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше", - отметил Коломойский.
По его словам, Ахметов предрекал победу Зеленского на президентских выборах еще в 2016 году.
"Ахметов сказал мне о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016 году. После первого выпуска "Слуги народа". В 2016 году! "
І про спільний бізнес Пороха з ахметовим можна детальніше? З фактами, будь ласка.
Ты не традиционной ориентации или из-за поребрика?