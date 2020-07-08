"Приватбанк" увеличил прибыль до 20 миллиардов с начала года

Государственный "Приватбанк" по итогам января-мая продолжил возглавлять список самых прибыльных украинских банков, задекларировав 19,62 млрд грн чистой прибыли, тогда как наибольший убыток, как и месяцем ранее, зафиксировал государственный "Укрэксимбанк" – 1,59 млрд грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины, передает БизнесЦензор.

Вторую позицию в списке наиболее прибыльных банков занял "Ощадбанк" (3,56 млрд грн), третью – "Райффайзен банк Аваль" (1,7 млрд грн). На четвертой позиции находится ПУМБ (1,13 млрд грн), на пятой – "Ситибанк" (759,66 млн грн).

По данным Нацбанка, по убытку по итогам января-мая 2020 года второе место занял банк "Кредит Днепр" (245,89 млн грн), третье – "Проминвестбанк" (ПИБ, 126 млн грн), четвертое – "Правэкс Банк" (63,72 млн грн) и пятое "БТА Банк" (39,38 млн грн).

В целом по итогам пяти месяцев 2020 года чистая прибыль банков увеличилась на 23,6% – до 28,96 млрд грн к соответствующему показателю годом ранее (23,43 млрд грн).

Прибыльными в этот период были 59 из 75 работающих в Украине банков, свидетельствуют данные НБУ.

Согласно статистике Нацбанка, по размеру общих активов первое место в рейтинге за указанных период сохранил "Приватбанк" (590,59 млрд грн), второе – "Ощадбанк" (310,78 млрд грн), третье – "Укрэксимбанк" (220,71 млрд грн), четвертое – "Укргазбанк2 (156,43 млрд грн) и пятое – "Райффайзен банк Аваль" (100,9 млрд грн).