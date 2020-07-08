"Нафтогаз" подал документы на конкурс по отбору поставщика "последней надежды"

Группа "Нафтогаз" приняла участие в конкурсе на поставщика "последней надежды" (ППН).

Об этом говорится в сообщении группы, передает БизнесЦензор.

Необходимые документы для участия в конкурсе на ППН подали две компании группы – НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

"Нафтогаз" всегда ответственно относился к реформированию рынка газа и считает поставщика "последней надежды" одной из необходимых условий для безопасного старта рынка для населения. Мы готовы использовать максимум своих ресурсов для гарантии, чтобы ни один потребитель не остался без газа из-за форс-мажорных обстоятельств", – отметил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В компании подчеркивают, что группа заинтересована поддержать старт рынка на позиции поставщика "последней надежды", а также стимулировать развитие новых рыночных компетенций благодаря внутренней конкуренцию между предприятиями группы. По этой причине в конкурсе на ППН подала Министерству энергетики две заявки.

В частности, "Нафтогаз" предлагает использовать свой значительный опыт, полученный во время выполнения специальных обязательств на рынке природного газа. ГПК "Нафтогаз Украины", у которой есть опыт поставки газ бытовым потребителям напрямую, в своей заявке сделала акцент на подготовленную сервисную инфраструктуру для работы с клиентами.

Министерство энергетики Украины инициировало конкурс на поставщика "последней надежды" в рамках подготовки к открытию рынка газа для бытовых потребителей с 1 августа текущего года.

Поставщик "последней надежды" – компания, которая обязана в течении 60 дней поставлять газ потребителю, если он остался без поставщика этого ресурса.

Среди требований к ППН обозначена готовность компании обеспечить резерв в 3,514 млрд кубометров газа, что соответствует наибольшему месячному потреблению в отопительный сезон 2019/2020. Также у кандидата на ППН должен быть в наличии персонал и другие средства ведения деятельности поставщика "последней надежды".