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Медиахолдинг Ахметова объединит провайдеров спутникового и интернет-телевидения

Медиахолдинг Ахметова объединит провайдеров спутникового и интернет-телевидения

"Медиа Группа Украина" начала процесс объединения сервиса интернет-телевидения OLL.TV и спутникового провайдера Xtra TV в единого оператора.

Как сообщается пресс-релизе группы, руководство объединенным оператором возглавит Юлия Трибушная, передает БизнесЦензор.

"Далеко не вся территория Украины покрыта качественным скоростным интернетом, который необходим для комфортного просмотра интернет-телевидения OLL.TV. Поэтому спутник остается приоритетным типом приема для многих зрителей. Единый оператор поможет выбирать для каждого зрителя наилучший тип приема, или их микс, в зависимости от потребностей пользователя", – пояснил директор по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группа Украина" Федор Гречанинов.

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"Медиа Группа Украина" – один из 4-х крупнейших и влиятельных медиа-холдингов Украины, входит в структуру "СКМ" Рината Ахметова.

Медиахолдинг объединяет национальный телеканал "Украина", общенациональный информационный телеканал "Украина 24", молодежный телеканал НЛО TV, телеканал Индиго TV, тематические каналы "Футбол 1/2/3", международные каналы Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, каналы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма", медиаагентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг", оператора спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компании "Теле Про" и "Допоможемо ТВ", мультимедийную платформу "Сегодня": теленовости "Сегодня", сайт Segodnya.; кроссплатформенный проект Vogue UA. Директор "Медиа Группы Украина" – Евгений Бондаренко.

Автор: 

Ахметов Рінат (1612) медіа (69) телебачення (405)


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Рыжое недоразумение понабирало шахт как собака блох,терь не знает как их сбагрить,коньюктура не та ,не сложилось у горе бизнесмена,то на Ляшко придурок ставит и там провал ,щасс медиахолдингов наберет,налетай ***** подешевело!Но обязательно прогорит,потому что знает что оно пятое колесо в Украине ,как опухоль которую когда то все же ампутируют!
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09.07.2020 12:24 Відповісти

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