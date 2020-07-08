Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Сеть АЗС SOCAR в среду, 8 июля, повысила цены на бензины и дизтопливо на 50 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цены на бензин А-92 и дизтопливо на АЗС сети увеличились до 24,99 грн/л, на бензин А-95 – до 25,99 грн/л.

Также на 30 копеек – до 18,82 грн/л подорожало дизтопливо на станциях "БРСМ-Нафта".

Кроме того, ривненская сеть "Олас" повысила цены на бензины на 90 копеек, а на дизтопливо – на 30 копеек за литр.

Продолжили повышать цены и розничные операторы, работающие под брендами Mango и Motto.

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Как сообщалось, рост розничных цен начался 29 июня. Последний раз до этого крупные розничные операторы повышали цены на бензин и дизтопливо более года назад – в апреле 2019 года.

По данным "А-95", в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л) – до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95. Дизтопливо с начала месяца подорожало на 6% или на 90 копеек – до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.