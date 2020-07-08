Глава Фонда госимущества возглавил набсовет Одесского припортового завода

Глава Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко стал членом наблюдательного совета ПАО "Одесский припортовый завод", сменив в нем своего заместителя Сергея Игнатовского.

Об этом свидетельствует информация на сайте госпредприятия, передает БизнесЦензор.

В свою очередь в Фонде госимущества отметили, что смогут прокомментировать эту смену 13 июля, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Кабинет министров 24 января назначил исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод" Николая Синицу.

Перед этим, 7 ноября 2019 года, ФГИ сменил главу набсовета ОПЗ: прекратил полномочия Виталия Герца, назначив вместо него заместителя главы ФГИ Сергея Игнатовского, который до назначения заместителем занимал пост директора юридического департамента ООО "МЕС инвест Украина", ООО "Мрия Трейдинг".

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.