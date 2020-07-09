"Винницагаз Сбыт" продолжит поставки газа по регулируемым ценам до августа

1 июля Кабинет Министров Украины продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на поставщиков природного газа до августа 2020 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "Винницагаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"Это означает, что "Винницагаз Сбыт" до 1 августа продолжит поставлять газ населению и религиозным организациям Винницкой области по регулируемым ценам на условиях, определенных Правительством и НАК "Нафтогаз Украины". При этом цену газа на июль "Нафтогаз" сообщит после 20 июля", - сообщает компания.

С 1 июля 2020 г. в Украине ожидали старта свободного рынка газа. Однако, Правительство продлило полномочия поставщиков со специальными обязанностями до 1 августа.

"Это позволит не допустить срывов в поставках природного газа, ведь сейчас все еще остается нерешенным вопрос формирования ресурса природного газа для обеспечения потребностей населения. Правительство до сих пор не установило четких механизмов, с помощью которых поставщики природного газа для населения смогут иметь равный доступ на рыночных условиях к ресурсу АО "Укргаздобыча", - сообщает "Винницагаз Сбыт".

"Согласно упомянутому постановлению Правительства, цена на природный газ формируется с 1 по 22 число месяца поставки газа. То есть, цена природного газа для бытовых потребителей в июле сформируется до 22 июля", - говорит директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

На сегодня ООО "Винницагаз Сбыт" поставляет природный газ 461 тыс. бытовых потребителей и 99 религиозным организациям.

"Кроме того, нашими клиентами являются почти 5 тыс. субъектов хозяйствования. За 5 лет деятельности компания зарекомендовала себя как надежного поставщика природного газа в регионе", - сообщает компания.

ООО "Винницагаз Сбыт" с 1 июля 2015 г. выступает гарантированным поставщиком газа для 461 тыс. бытовых потребителей и 99 религиозных организаций Винницкого региона. Компания имеет бессрочную лицензию на поставку природного газа.