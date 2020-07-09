В Украине за сутки выявлено более 800 новых случаев коронавируса

810 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 выявлено в Украине за сутки по состоянию на утро четверга, 665 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 21 умер, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Днем ранее, 8 июля, сообщалось о 807 новых случаях заболевания COVID-19; 7 июля было 564 новых инфицированных, 6 июля – 543 случая заболевания, 5 июля - 823 новых заболевших, 4 июля - 914 инфицированных за сутки. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано во Львовской (119 случаев), Закарпатской области (89), Ривненской области (76) и Киеве (93 случая).