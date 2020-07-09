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Киевстар и Vodafone подписали меморандум о совместном использовании мобильных сетей

Киевстар и Vodafone подписали меморандум о совместном использовании мобильных сетей

Мобильные операторы Киевстар и Vodafone Украина подписали Меморандум о намерениях совместного использования пассивной и активной инфраструктуры своих мобильных сетей.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Vodafone Украина сообщает БизнесЦензор.

"Результатом этого должно стать ускорение покрытия территории Украины технологией LTE при сохранении запланированных объемов инвестиций", - говорится в сообщении.

Кооперация при использовании телеком инфраструктуры позволит операторам избегать дублирования в процессе строительства сетей, что позволит ускорить предоставление доступа к услугам 4G/LTE для абонентов, проживающих в малонаселенных районах.

Сейчас Киевстар и Vodafone Украина определяют участки мобильных сетей и населенные пункты для общего использования инфраструктуры. Операторы планируют приступить к практической реализации Меморандума в ноябре-декабре 2020 года после согласования проекта государственными органами.

В соответствии с Указом президента Украины "О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному Интернету" мобильные операторы должны в течение ближайших лет обеспечить связью 4G населенные пункты с количеством населения от 2000 человек, а также основные автодороги.

Київстар (280) мобільний зв’язок (794) Vodafone (163)


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