Киевстар и Vodafone подписали меморандум о совместном использовании мобильных сетей

Мобильные операторы Киевстар и Vodafone Украина подписали Меморандум о намерениях совместного использования пассивной и активной инфраструктуры своих мобильных сетей.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Vodafone Украина сообщает БизнесЦензор.

"Результатом этого должно стать ускорение покрытия территории Украины технологией LTE при сохранении запланированных объемов инвестиций", - говорится в сообщении.

Кооперация при использовании телеком инфраструктуры позволит операторам избегать дублирования в процессе строительства сетей, что позволит ускорить предоставление доступа к услугам 4G/LTE для абонентов, проживающих в малонаселенных районах.

Сейчас Киевстар и Vodafone Украина определяют участки мобильных сетей и населенные пункты для общего использования инфраструктуры. Операторы планируют приступить к практической реализации Меморандума в ноябре-декабре 2020 года после согласования проекта государственными органами.

В соответствии с Указом президента Украины "О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному Интернету" мобильные операторы должны в течение ближайших лет обеспечить связью 4G населенные пункты с количеством населения от 2000 человек, а также основные автодороги.