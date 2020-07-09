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Падение экономики Украины достигло 6%, – Минэкономики

Падение экономики Украины достигло 6%, – Минэкономики

Валовой внутренний продукт Украины в январе-мае 2020 года сократился на 5,9%.

Об этом говорится в Обзоре экономической активности, подготовленном Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

"По итогам января-мая 2020 года сокращение сводного индекса производства товаров и услуг составило 7,3% (падение на 6,7% в январе-апреле), и, соответственно, сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 5,9%", – сказано в документе.

В то же ремя Минэкономики отмечает, что в мае результаты деятельности в большинстве видов экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения на фоне смягчения карантина. В частности, речь идет о восстановлении деятельности большинства торгово-развлекательных центров, других учреждений торгового и бытового обслуживания населения, продовольственных рынков, а также, частично, пассажирских перевозок автомобильным транспортом (городское, пригородное, внутриобластное и международное сообщение) и работы метрополитена.

"В то же время негативное влияние распространения в мире COVID-19 (из-за временного уменьшения общей экономической активности в мире, инвестиционной паузы, в том числе, со стороны иностранных инвесторов) и действие сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах, сдерживали развитие большинства видов экономической деятельности", – сказано в обзоре.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивало падение ВВП Украины в январе-апреле 2020 года в 5%.

Напомним, МВФ в начале июня ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в его апрельском Всемирном экономическом прогнозе. Фонд также понизил прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году.

Ожидания МВФ существенно хуже, чем правительства и Нацбанка Украины (4,8-5% падения в этом году).

В конце апреля Национальный банк прогнозировал снижение ВВП Украины на 5% в 2020 году с дальнейшим ростом на 4% в последующие годы. При этом во втором квартеле падение ВВП ожидалось на 11%. Однако НБУ уже анонсировал планы пересмотра этого прогноза в сторону ухудшения.

ВВП (1150) Мінекономрозвитку (2008) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (191)


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Еврокомиссия ухудшила прогноз по падению ВВП в 2020 с 7,7 до 8,3%
https://interfax.com.ua/news/economic/673314.html
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09.07.2020 11:03 Відповісти
Кто такой этот ввп???? Он какой-то не 73-процентный. Не знаем мы такого. А знаем другого ввп, Ему бубачка в глаза заглядывает, хвостиком машет и при этом еще и ссытся от радости.
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09.07.2020 11:38 Відповісти
Это тот которому Петя руку жал сразу после котлов где погибло множество украинцев?
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09.07.2020 12:33 Відповісти
дык я и говорю, это ваш герой! малоросня гундявая!
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09.07.2020 12:38 Відповісти
Груня штаны проверь .Здесь пишут про падение ВВП на 6%.А это недополучения бюджета на 60 миллиардов.Для этого сейчас сняли главу НБУ ,что бы начать печатать пустые деньги,для таких зедебилов козломордых как ты.
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09.07.2020 14:24 Відповісти
Уже не будет 40% роста, а будет рост только 34%. Это тоже неплохо. Повысят зарплаты и пенсии на 34%.
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09.07.2020 13:42 Відповісти
Главное чтобы учителя успели получить свои 4000 долларов
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09.07.2020 14:21 Відповісти
рост 40% это 26 + 40% = 36.4грн за доллар
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09.07.2020 13:45 Відповісти
А мой уровень упал на 50% и здоровье нервы И где я живу с чертями....
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09.07.2020 14:16 Відповісти

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