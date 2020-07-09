Падение экономики Украины достигло 6%, – Минэкономики

Валовой внутренний продукт Украины в январе-мае 2020 года сократился на 5,9%.

Об этом говорится в Обзоре экономической активности, подготовленном Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

"По итогам января-мая 2020 года сокращение сводного индекса производства товаров и услуг составило 7,3% (падение на 6,7% в январе-апреле), и, соответственно, сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 5,9%", – сказано в документе.

В то же ремя Минэкономики отмечает, что в мае результаты деятельности в большинстве видов экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения на фоне смягчения карантина. В частности, речь идет о восстановлении деятельности большинства торгово-развлекательных центров, других учреждений торгового и бытового обслуживания населения, продовольственных рынков, а также, частично, пассажирских перевозок автомобильным транспортом (городское, пригородное, внутриобластное и международное сообщение) и работы метрополитена.

"В то же время негативное влияние распространения в мире COVID-19 (из-за временного уменьшения общей экономической активности в мире, инвестиционной паузы, в том числе, со стороны иностранных инвесторов) и действие сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах, сдерживали развитие большинства видов экономической деятельности", – сказано в обзоре.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивало падение ВВП Украины в январе-апреле 2020 года в 5%.

Напомним, МВФ в начале июня ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в его апрельском Всемирном экономическом прогнозе. Фонд также понизил прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году.

Ожидания МВФ существенно хуже, чем правительства и Нацбанка Украины (4,8-5% падения в этом году).

В конце апреля Национальный банк прогнозировал снижение ВВП Украины на 5% в 2020 году с дальнейшим ростом на 4% в последующие годы. При этом во втором квартеле падение ВВП ожидалось на 11%. Однако НБУ уже анонсировал планы пересмотра этого прогноза в сторону ухудшения.