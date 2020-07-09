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Суд в Киеве рассмотрит дело о незаконности ликвидации ГАСИ

Суд в Киеве рассмотрит дело о незаконности ликвидации ГАСИ

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) открыл производство по делу о признании незаконными постановлений Кабинета министров №218 и №219 от 13 марта 2020 года, которыми была ликвидирована Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) и принято решение об оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По мнению истца, оспариваемые постановления нарушают нормы законов Украины "Об архитектурной деятельности" и "О регулировании градостроительной деятельности", противоречат друг другу и создают ситуацию неопределенности между органами государственной власти, ответственными за эту сферу", - сообщила пресс-служба суда в четверг.

Согласно ему, ОАСК принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 12 августа 2020 года.

Как следует из данных базы Единого госреестра судебных решений, истцом в соответствующем деле (№ 640/13674/20) выступает общественная организация (ОО) "Минстрой", созданная 4 марта текущего года и зарегистрированная в с.Чайки Киево-Святошинского района Киевской области.

Среди учредителей ОО – управляющий владелец девелоперской компании "ОМОКС", застройщика ЖК "Чайка", Алексей Кулагин с супругой Оксаной, а также президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Иван Салий. Кроме того, учредителями ОО "Минстрой", по данным Единого госреестра, числится глава комитета Независимого медиа-профсоюза Украины в городе Киеве Владислав Сидоренко.

Кабмін (7764) суд (3329) ДАБІ (86)


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Лучше бы депутаты законы писали для Суда не по еврейски, с запятыми и всякой непонятной ерундой,которая разрешает судьям в кумовском государстве Украина, по одному делу принимать разные решения за денежное вознаграждение.У народа это вызывает жестокость ко всем чиновникам,а в годы войны это может кончиться кровью
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09.07.2020 13:18 Відповісти

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