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Полиция проводит обыски у производителя детского питания

Полиция проводит обыски у производителя детского питания

Полиция проводит обыски в офисах и производстве производителя детского питания компании "Экония".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Эконии" сообщает БизнесЦензор.

"Экония" заявляет о выполнении полицией преступного заказа со стороны рейдеров и об искусственном преследования компании органами государственной власти.

"Сегодня, 9 июля 2020 года, в 6:00 группа Главного следственного управления МВД Украины вручила компании сразу три постановления об обысках. Сейчас обыск продолжается одновременно в частном доме президента компании, на производстве (г.Золотоноша) и в киевском офисе", - сообщает компания.

"Экония" считает такие действия недопустимыми.

МВС (529) обшук (606) рейдерство (119)


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