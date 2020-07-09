Полиция проводит обыски у производителя детского питания
Полиция проводит обыски в офисах и производстве производителя детского питания компании "Экония".
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Эконии" сообщает БизнесЦензор.
"Экония" заявляет о выполнении полицией преступного заказа со стороны рейдеров и об искусственном преследования компании органами государственной власти.
"Сегодня, 9 июля 2020 года, в 6:00 группа Главного следственного управления МВД Украины вручила компании сразу три постановления об обысках. Сейчас обыск продолжается одновременно в частном доме президента компании, на производстве (г.Золотоноша) и в киевском офисе", - сообщает компания.
"Экония" считает такие действия недопустимыми.
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