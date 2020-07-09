Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

В четверг, 9 июля, ряд операторов АЗС повысили розничные цены на бензин и дизтопливо еще на 20-50 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на 50 копеек цены выросли в сети Shell – до 22,14 грн за литр А-92, 23,64 грн – за А-95 и 22,84 грн – за литр дизтоплива.

На станциях Chipo топливо подорожало в среднем на 30 копеек за литр – до 20,36 грн за литр А-92, 21,36 грн – за А-95 и 20,08 грн – за литр дизтоплива.

На 10 коп./л стоимость бензинов повысила BVS ("Надежда"), оставив цены на дизтопливо на прежнем уровне.

На станциях Mango дизтопливо подорожало на 10 копеек за литр, а сеть "Фактор" на 20 коп./л повысила цены на все виды топлива.

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Как сообщалось, рост розничных цен начался 29 июня. Последний раз до этого крупные розничные операторы повышали цены на бензин и дизтопливо более года назад – в апреле 2019 года.

По данным "А-95", в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л) – до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95. Дизтопливо с начала месяца подорожало на 6% или на 90 копеек – до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.