Продажи электромобилей в Украине выросли на 16%

Регистрации в Украине новых и подержанных электромобилей в январе-июне текущего года выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 3384 единиц.

Об этом сообщила Федерация работодателей автомобильной отрасли Украины (ФРАОУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно приведенным со ссылкой на анализ данных МВД показателям, во втором квартале текущего года регистрации выросли на 10% – до 1776 единиц.

Организация уточняет, что в регистрациях учитывались первичные регистрации и регистрации ТС привезенных из-за границы по удостоверению таможни или ГТД (не вошли в статистику перерегистрации и временные регистрации), при этом на долю первичных регистраций пришлось 24% (против 29% годом ранее).

Лидерство на рынке стабильно держит Nissan, который охватывает 39% рынка, хотя регистрации этих авто сократились на четверть к первому полугодию 2019 года – до 1168 ед. В то же время существенно усилила свое присутствие Tesla, занимая 30% рынка и нарастив показатели регистраций в 2,5 раза – до 909 ед.

Третья позиция в рейтинге с большим отрывом от лидеров у Chevrolet с долей рынка 6% и приростом регистраций на 68% – до 181 ед. Следующие два бренда Volkswagen и Fiat вышли на 4 и 5 место в рейтинге с показателями по 5% каждый, потеснив позиции BMW.

Наиболее популярными моделями в первом полугодии стали Nissan Leaf (34%) Tesla Model S и TESLA Model 3 (по 10%), причем последняя нарастила регистрации втрое – до 347 ед. Четвертым по популярности стал Chevrolet Bolt Ev (5%), пятым - Volkswagen е-Golf (4%).

Как сообщалось, по данным ассоциации "Укравтопром", в 2019 году в Украине зарегистрировано 7012 электромобилей (новых и б/у) – на треть больше, чем годом ранее, при этом доля подержанных составила 92% (в 2018 году – 83,5%).