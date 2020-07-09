Объем рынка авиационного топлива за полгода упал в 2 раза

Баланс рынка (импорт и внутреннее производство) авиационного топлива за шесть месяцев 2020 года сократился в два раза, до 105,8 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (222,2 тыс. тонн).

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования "Консалтинговой группы "А-95".

Так, отгрузки авиатоплива с Кременчугского НПЗ "Укртатнафты" за шесть месяцев сократились на 47% – до 58 тыс. тонн. Доля "Укртатнафты" в балансе рынка авиатоплива повысилась до 55% с 49% в аналогичный период 2019 года.

Импортные поставки в первом полугодии сократились на 58% – до 47,8 тыс. тонн. По железной дороге в Украину поступило 38,8 тыс. тонн, из которых 8,1 тыс. тонн – из Беларуси (Новополоцкий НПЗ) и 30,7 тыс. тонн – из Литвы (Мажейкяйский НПЗ).

Еще 9,1 тыс. тонн греческого и итальянского РТ поступили на рынок через морские порты.

Резкое снижение объема рынка стало следствием пандемии COVID-19, из-за угрозы которой правительство Украины вводило ограничения на пассажирские авиарейсы с 17 марта по 15 июня. До текущего момента авиаперелеты в полном объеме не возобновились.

По данным Госавиаслужбы, в январе-мае (оперативные данные за июнь отсутствуют) пассажиропоток через аэропорты сократился на 51,7%, до 4,06 млн человек. Украинские авиакомпании - основные потребители авиакеросина - снизили количество пассажирских рейсов на 57,1%.

В 2019 году объем рынка авиационного топлива сократился на 39% (на 305 тыс. тонн), до 483 тыс. тонн, после введения с 1 января 2019 года системы контроля над его целевым использованием.