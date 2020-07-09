Долг по кредитам под государственные гарантии достиг $2 миллиардов, – Минфин

Общая задолженность по кредитам, привлеченным под государственные гарантии, составляет $2 млрд.

Об этом заместитель министра финансов Василий Шкураков сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

По словам заместителя министра, часть этих долгов сформировалась еще с 90-х годов.

"К сожалению, валютные риски тогда еще не учитывались, и сейчас большинство таких предприятий банкроты, а часть уже не существует даже на бумаге. Механизм списания такой задолженности очень сложный и требует принятия коллегиального решения многих органов", – сказал Шкураков.

Замглавы Минфина добавил, что более "современные" должники – это космические и авиационные государственные предприятия, проекты которых по тем или иным причинам оказались неудачными и привели к выполнению государством гарантийных обязательств.

"Финансовое состояние этих предприятий является неудовлетворительным, даже многолетняя реструктуризация их задолженности перед государством, к сожалению, не дала положительных результатов. Например, "Воздушный экспресс" – скоростной экспресс в Борисполь – один из первых проектов, которые Украина пыталась реализовать с китайцами. Далее первого транша дело не пошло. Хотя предполагалось, что этот проект станет локомотивом сотрудничества", – сказал Шкураков.

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При этом заместитель министра отметил риски увеличения проблемной задолженности по кредитам под гарантии государства, в частности, по китайскому кредиту ля "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" (ГПЗКУ).

"Мы видим определенные риски способности ГПЗКУ самостоятельно рассчитываться по кредиту уже в следующем году", – сказал чиновник.

Как сообщалось, Министерство финансов планирует предусмотреть 5 млрд грн на предоставление государственных гарантий по кредитам для малого и среднего бизнеса на портфельной основе в 2020 году.