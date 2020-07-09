Минэкономики планирует расширить поддержку органического земледелия

Для стимулирования развития органического производства планируется расширить государственную поддержку этой отрасли с 2021 года.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Развитие органического рынка остается приоритетом аграрной политики Украины, поэтому для нас важно придерживаться общего вектора развития с Европейским союзом в этом вопросе. Сейчас в министерстве продолжается законотворческая работа с целью наращивания производства и экспорта органической продукции, а также повышение осведомленности потребителей об органической продукции. Еще одним шагом к стимулированию развития этой отрасли станет расширение государственной поддержки развития органического производства и закрепления соответствующих направлений с 2021 года", – отметил Высоцкий.

по словам чиновника, поддержка органической отрасли на 2021-2023 годы предусматривает компенсацию расходов фермерам за сертификацию органического производства, дотации на 1 га сельскохозяйственных угодий, удешевление вдвое расходов по приобретению разрешенных для использования средств защиты растений и удобрений.

Кроме того, во время вебинара были рассмотрены результаты экспорта из Украины органической продукции за прошлый год. Согласно данным ежегодного отчета Еврокомиссии "Импорт органических агропродовольственных товаров в ЕС ключевые изменения в 2019 году", в 2019 году Украина заняла 1 место в Европе и 2 место в мире (из 123 стран) по объемам экспорта органической продукции в ЕС.

Как сообщалось, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства представило проект государственной поддержки АПК на 2021-2023 годы.