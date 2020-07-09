Канада запретила ввоз щенков из Украины после инцидента с самолетом МАУ

Правительство Канады запретило импорт щенков из Украины моложе 8 месяцев, ввозимых в страну для продажи.

Соответствующее решение обнародовано на официальном сайте правительства Канады, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

"Канадское агентство по контролю за качеством пищевых продуктов (CFIA) серьезно относится к задаче защиты животных. После расследования, проведенного агентством в отношении значительной партии щенков из Украины, агентство решило отменить разрешения на импорт любых щенков для продажи возрастом менее 8 месяцев из Украины с 6 июля", – сказано в сообщении.

CFIA отмечает, что запрет будет действовать, пока агентство не убедится, что животные смогут путешествовать безопасно.

Решение было принято после того, как в прошлом месяце в Торонто (Pearson International Airport) самолетом МАУ были доставлены 500 щенков породы бульдог, из них почти 40 оказались мертвыми, а еще десятки были серьезно больны по прибытию.

После этого авиакомпания отстранила руководителя дирекции по грузоперевозкам и логистике и начала служебное расследование по факту гибели щенков на рейсе Киев-Торонто.

Общее количество животных на рейсе составляло 559 собак и 89 котов, которые были размещены в 337 клетках, в соответствии с установленными правилами. На рейсе перевозились собаки среднего возраста четыре месяца.