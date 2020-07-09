Госбюджет недополучил 38 миллиардов доходов за полгода, – Счетная палата

В первом полугодии 2020 года в общий фонд государственного бюджета недополучено более 38 млрд грн запланированных доходов.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Анализ оперативной отчетности Казначейства показал, что который месяц подряд сумма недопоступления доходов остается значительной. В январе-июне 2020 года план доходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 38,4 млрд грн, или 7,8%. Качество прогноза основных макропоказателей должно быть повышено. Ведь риски невыполнения бюджета значительные", – сказал Пацкан.

По его словам, меньше плана поступления НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – на 33,2 млрд грн (22,3%), рентной платы за пользование недрами – на 7,1 млрд грн (39,1%), налога и сбора на доходы физических лиц – на 2,2 млрд грн (3,9%), ввозной пошлины – на 0,9 млрд грн (9,2%).

"К сожалению, остаются проблемы и с поступлениями от таможни и налоговой. План доходов, администрируемых таможенной службой, не выполнен на 34 млрд грн (21,4%), налоговой службой – на 1,7 млрд грн (0,6%)", – добавил председатель Счетной палаты.

Меньше плана и расходы общего фонда. В январе-июне эта сумма составляла 51 млрд грн (9,6%).

В частности, меньше плана проведены расходы на реализацию программ государственных гарантий медицинского обслуживания населения, меры по противодействию распространению острой респираторной болезни COVID-19 и тому подобное – на 29,9 млрд грн (30,4%). Вследствие прочной гривни в январе-июне 2020 года, по сравнению с прогнозом, расходы на обслуживание государственного долга меньше на 7,1 млрд грн (10,3%); а экономия расходов на зарплату и денежное обеспечение военнослужащих, прежде всего по бюджетным программам МВД стала основным фактором экономии расходов на оплату труда с начислениями – на 6 млрд грн (5,4%).

Меньше плана проведены расходы на социальное обеспечение – на 4,8 млрд грн (2,9%) в связи с проведением расходов на осуществление государственных программ социальной защиты населения в пределах фактических обязательств; медикаменты и перевязочные материалы, продукты питания – на 1,2 млрд грн (26,6%), преимущественно вызвано незавершенного процедур закупок по бюджетным программам Министерства здравоохранения Украины; субвенции местным бюджетам – на 1,1 млрд грн (1,6%), в том числе вследствие промедления Кабинета министров с распределением средств между регионами.

Председатель Счетной палаты также отметил, что расходы из государственного бюджета Пенсионному фонду предоставлены в соответствии с планом на январь-июнь.

"Кроме того, на покрытие временных кассовых разрывов Пенсионного фонда Украины Государственная казначейская служба Украины предоставила с единого казначейского счета 67,4 млрд грн займов. Не возвращены 11,4 млрд грн. Общая задолженность по предоставленным с единого казначейского счета займам Пенсионного фонда выросла до 59,4 млрд грн", – сказал Пацкан.

Он отметил, что общий фонд государственного бюджета финансировался прежде всего за счет государственных заимствований, которые составляли 259,5 млрд грн (99,8%) источников финансирования.

"Подписание соглашения с МВФ и получения первого транша позволило привлечь в июне 70,2 млрд грн из привлеченных за полгода 105,8 млрд грн внешних поступлений. При выполнении плана государственных внешних заимствований недопоступления от внутренних заимствований составляли 0,2 млрд грн (0,1%)", – подчеркнул Пацкан.

Как сообщалось, по данным Госказначейства, поступления государственного бюджета в январе-июне 2020 года составили 519,45 млрд грн, что на 34,08 млрд грн или на 6,2% меньше плана, но на 2,5% или на 12,6 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.