"Энергоатом" выплатил "Укрэнерго" 133 миллиона долга за диспетчеризацию

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" уплатило НЭК "Укрэнерго" 132,8 млн грн долга за диспетчеризацию.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома", передает БизнесЦензор.

"Это стало возможным в том числе благодаря выходу "Энергоатома" на рынок двусторонних договоров и удачно проведенным аукционам, результатом которых стало подписание соглашений о поставках электроэнергии напрямую промышленным потребителям", – сказано в сообщении.

На следующей неделе "Энергоатом" ожидает счета за услуги "Укрэнерго" на сумму более 100 млн грн. В случае неуплаты "Энергоатом" рискует потерять допуск к продаже электроэнергии на всех сегментах рынка, включая рынок двусторонних договоров, на котором продается, в том числе, электрическая энергия в соответствии с ПСО.

"Поэтому в условиях отсутствия решений по изменению ПСО и перераспределению объемов производимой "Энергоатомом" электроэнергии между различными сегментами рынка компания продолжит последовательно искать возможности для расширения дальнейшего выхода на рынок двусторонних договоров", – отмечается в сообщении.