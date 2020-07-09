Министерство аграрной политики появятся уже в сентябре, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что крайний срок назначения нового министра аграрной политики и создания соответствующего профильного министерства в Украине – сентябрь этого года.

Об этом Зеленский сказал на встрече с представителями бизнеса Волынской области, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не знаю, успеем ли мы. У нас осталась одна сессионная неделя – как раз следующая. Потом Верховная Рада у нас отдыхает, да. Я не знаю, успеем ли мы назначить нового министра и создать министерство так быстро. Но максимум в сентябре, когда депутаты снова выйдут работать, мы назначим, у нас будет отдельный министр сельского хозяйства", – сказал Зеленский.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство, а также усилен промышленный блок.