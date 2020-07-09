Крупнейшие сети АЗС возобновили повышение цен на автогаз

Розничные сети АЗС повысили в четверг, 9 июля, цены на сжиженный газ в пределах 5-10 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 10 копеек – до 10,76-10,82 грн/л. Наибольший рост цен в этой сети зафиксирован в Хмельницкой области, где группа увеличила цены на 40 коп. – с 10,70 до 11,10 грн/л, и в Донецкой – на 35 копеек за литр. В остальных регионах цены на АЗС сети выросли на 10-30 коп./л.

В сети KLO автогаз подорожал на 10 копеек – до 11,89 грн/л.

Сети АЗК Chipo, ZOG, Marshal и Mango повысили цены в среднем на 5-10 копеек за литр.

В итоге средняя цена автогаза 9 июля выросла на 3 коп. – до 11,44 грн/л.

Как сообщалось, рост розничных цен сжиженного газа на АЗС, начавшийся еще в начале мая, прекратился 25-26 июня.

Всего же с начала мая по 9 июля средняя розничная цена газа выросла на 40% – с 8,22 до 11,44 грн/л.