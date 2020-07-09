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Кабмин определил второй банк для обслуживания счетов на рынке электроэнергии

Кабмин определил второй банк для обслуживания счетов на рынке электроэнергии

Кабинет министров уполномочил государственный "Укргазбанк" осуществлять обслуживание текущих счетов со специальным режимом использования участников рынка электрической энергии.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании 8 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Решение было принято на основании изменений, внесенных в закон "О рынке электрической энергии", в частности, по определению уполномоченным банком на рынке электрической энергии любого банка, в уставном капитале которого не менее 75% акций принадлежат государству.

В Минэнерго напомнили, что раньше право осуществлять обслуживание текущих счетов со специальным режимом использования участников рынка электроэнергии имел только "Ощадбанк".

Автор: 

Кабмін (7764) Укргазбанк (264) Електрика (1240) Міненерго (924)


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