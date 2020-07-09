"Укрэнерго" официально открыло важнейшую подстанцию для севера Луганщины

НЭК "Укрэнерго" официально открыло подстанцию 500 кВ "Креминская", построенную для решения проблемы надежности электроснабжения потребителей Луганской области.

Об этом объявил и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Подстанция 500 кВ "Креминская" является стратегическим объектом для энергобезопасности нашего государства, ведь мы возвращаем север Луганщины назад в объединенную энергосистему Украины... ПС "Креминская" также является последней важной вехой, которая позволила выстроить инфраструктуру, гарантирующую надежное питание потребителей Луганщины, когда украинская энергосистема будет отсоединена от России и Беларуси, что будет предшествовать интеграции нашей энергосистемы с европейской", – сказал Кудрицкий.

Подстанция 500 кВ "Креминская" получает электроэнергию из основной части энергосистемы Украины и передает ее в распределительные сети севера Луганской области .

Как пояснили в "Укрэнерго", Таким образом, ПС "Креминская" устраняет риски обесточивания региона в случае отключения Луганской ТЭС или ЛЭП 220 кВ Луганская ТЭС - Лисичанск.

Конечная стоимость строительства объекта составила 1,28 млрд грн (с НДС), что на 25,5%, или на 438 млн грн меньше начальной (1,72 млрд грн).

В компании отмечают, что новая подстанция является самым современным объектом "Укрэнерго". Подстанция полностью автоматизирована, что позволяет контролировать работу и управлять оборудованием подстанции в удаленном режиме.

"Сегодняшнее открытие ПС "Креминская" – это решение стратегических вопросов для Луганщины и Украины в целом. К сожалению, у нас произошла трагедия, возник пожар (в Новоайдарском районе, который привел к отключению ЛЭП 220 кВ Луганская ТЭС - Лисичанск). Если бы подстанции сейчас не было, мы бы имели колоссальные проблемы, ведь до ее открытия Луганская область была энергетическим островом", – отметил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

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Как сообщалось, строительство ПС "Кременская" началось в 2017 году.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.