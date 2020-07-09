Аэропорт "Борисполь" в сутки принимает около 6000 пассажиров

Пассажиропоток международного аэропорта "Борисполь" сейчас составляет 6-6,5 тыс. человек в сутки.

Об этом во время брифинга сказал первый заместитель начальника отдела пограничной службы "Борисполя" Валентин Мельник, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"По количеству пассажиров, пересекающих границу в самом аэропорту "Борисполь", это примерно 6-6,5 тыс. пассажиров, 25-30 рейсов на въезд и на выезд", - сказал Мельник.

Он также напомнил об административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства за нарушение срока пребывания на территории Украины.

"Если лица нарушили срок пребывания на территории Украины до 12 марта (до установления карантина в Украине), Они привлекаются к административной ответственности. Если они нарушили уже во время карантинных ограничений, тогда данные лица к административной ответственности не привлекаются и в установленном порядке пересекают государственную границу на выезд в другую страну. Однако на въезд в Украину они не пропускаются в связи с тем, что имеют нарушения срока пребывания во время предыдущего пребывания на территории Украины", - сообщил Мельник.

Как сообщалось, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановили работу метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кабинет министров также принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международном пассажирском сообщении.

В Украине с 5 июня возобновлено внутренние авиаперевозки, а с 15 июня - международные.

До 31 июля в Украине действует адаптивный карантин.