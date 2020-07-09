Поставки Airbus упали до минимума за 16 лет

Поставки Airbus в июне выросли на 50% по сравнению с маем и достигли самого высокого уровня с начала коронавирусного кризиса в Европе в марте, но ускоряющееся восстановление не смогло предотвратить падение поставок в первом полугодии до 16-летнего минимума.

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Показатели, обнародованные европейским производителем самолетов 8 июля, вновь проиллюстрировали плачевное состояние, в котором в этом году оказалась аэрокосмическая отрасль.

Поставки выросли до 36 самолетов в июне с 24 в мае и 14 в апреле. За первое полугодие поставки упали на 49%, до 196 самолетов, по сравнению с 389 за аналогичный период прошлого года.

Airbus ранее сообщила, что в ближайшие два года ей грозит сокращение бизнеса в среднем на 40%. Авиапроизводитель в результате вынужден был объявить о плане сокращения 15 тыс. рабочих мест, или 11% от общего числа сотрудников. Профсоюзы выступают против принудительных увольнений.