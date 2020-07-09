"Южмаш" подписал меморандум о производстве электроавтобусов с корейской компанией

Председатель Государственного космического агентства Владимир Усов, гендиректор "Южмаша" Сергей Войт и южнокорейская компания Caris подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий производству 5000 электробусов и 7800 зарядных станций.

Как сообщает пресс-служба Государственного космического агентства, соглашение предусматривает подписание договоров на сумму 23 млрд грн со сроками производства в период до 2023 года, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, стороны утвердили программу совместных действий по локализации производства электроавтобусов и зарядных станций, обмен лицензионными соглашениями и технологиями, запланировали совместное участие в выставках, обсудили возможности и потенциал экспорта электробусов в Европу.

"Мы очень рады продолжению сотрудничества с Украиной. Меморандум формализует намерения по расширению коллаборации с украинскими государственными предприятиями в секторе крупного машиностроения", – отметил председатель правления Caris Ю Чхоль.

"Южмаш" долгое время был недостаточно загружен и находился в тяжелом экономическом положении, но смог полностью сохранить работоспособность и эффективность машиностроительного предприятия. Сотрудничество c Caris позволит не только финансово оздоровить предприятие, но и сохранить научно-технический потенциал, возродить гражданское крупное машиностроение, которое много лет оставалось одним из ключевых направлений деятельности завода", – сказал в свою очередь генеральный директор "Южмаша" Сергей Войт.

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Корейская группа Caris уже реализует проекты по развитию дорожной инфраструктуры в Украине. В частности, ей принадлежит ООО "Карис Украина" и ООО "Карис Украина Дорстрой 2", которое интересовалось возможностью участия в тендерах на ремонт дорог.

Южнокорейская корпорация Caris имеет предприятия, расположенные во многих странах мира, строительные, логистические компании, производство инновационных материалов и компонентов для дорожного строительства и безопасности движения, а также R&D центр, который обладает запатентованными инновационными технологиями производства полимерных и сверхтвердых материалов, применяемых в теплоэнергетике, промышленной электронике и машиностроении.

По данным Государственного инновационно-кредитного учреждения, в январе 2020 года Caris Group подписала Меморандум о строительстве в Украине фабрики по производству продукции для безопасности дорожного движения нового поколения - пластиковых ограждений, стоимостью более $100 млн.