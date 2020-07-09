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Зеленский пообещал найти 4 миллиарда на создание системы трансплантации в Украине

Зеленский пообещал найти 4 миллиарда на создание системы трансплантации в Украине

Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с бизнесом 9 июля пообещал изыскать 3-4 млрд грн на построение системы трансплантации в Украине.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор

"Давайте сделаем эту программу трансплантации. Это 3-4 млрд грн, мы сделаем все, чтобы найти эти средства. Если это можно сделать за два года, давайте сделаем", - сказал Зеленский.

Ранее, в декабре 2019 года, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку".

Законом отложен запуск Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕДИСТ) еще на год – до 1 января 2021 год.

Также установлено, что до начала работы системы организация трансплантации осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.

Автор: 

Зеленський Володимир (2514) трансплантація (16)


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