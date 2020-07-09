МАУ обновила список внутренних и международных рейсов на август

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" обновила программу полетов на август текущего года.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании, передает БизнесЦензор.

План полетов, в частности, основывается на предположении о свободном перемещении пассажиров через границы Европейского союза и Шенгенской зоны с туристической целью. Кроме того, в авиакомпании рассчитывают на открытие границ для украинцев в странах восточного направления, что позволит постепенному восстановлению транзитной модели работы авиакомпании.

Согласно обновленной информации, внутренние рейсы МАУ будут выполняться из Киева по направлениям Одесса (ODS), Херсон (KHE), Львов (LWO).

Рейсы в Херсон будут выполняться каждую среду, пятницу и воскресенье, обратно - по понедельникам, четвергам и субботам.

Рейсы в Одессу – каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье (с 20 августа также и четверг), обратно – по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам (с 20 августа дополнительно по пятницам).

Рейсы во Львов – начиная с 21 августа по пятницам, обратно – по воскресеньям.

Международные рейсы авиакомпания планирует выполнять по следующим направлениям:

Киев - Амстердам (АMS) - Киев - оборотный рейс каждый вторник и субботу, с 20 августа - также по четвергам.

Киев - Лондон (LGW) - Киев - оборотный рейс каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Киев - Париж (CDG) - Киев - оборотный рейс по средам и воскресенья, с 17 августа дополнительно - по понедельникам.

Киев - Торонто (YYZ) - Киев - еженедельно по субботам в Торонто, в воскресенье - обратно.

Киев - Ларнака (LCA) - Киев - еженедельно оборотный рейс по четвергам и субботам.

Киев - Ницца (NCE) - Киев - оборотный рейс по средам и субботам.

Киев - Дубай (DHB) - Киев - еженедельно оборотный рейс по средам и субботам.

Киев - Стамбул (IST) - Киев - оборотный рейс каждый вторник, четверг, пятницу и воскресенье.

Одесса - Стамбул (IST) - Одесса - еженедельно по пятницам.

Киев - Вильнюс (VNO) - Киев - с 24 июля каждый понедельник и пятницу оборотный рейс.

Киев - Рим (FCO) - Киев - оборотный рейс по средам и субботам.

Киев - Милан (MXP) - Киев - оборотный рейс каждый четверг и воскресенье.

Киев - Неаполь (NAP) - Киев - оборотный рейс по средам и субботам.

Киев - Афины (ATH) - Киев - оборотный рейс еженедельно по средам и воскресеньям, с 17 августа - дополнительно по понедельникам и пятницам.

Киев - Франкфурт (FRA) - Киев - оборотный рейс в неделю по понедельникам и четвергам.

Киев - Мюнхен (MUC) - Киев - оборотный рейс в неделю по понедельникам и пятницам.

Киев - Берлин (TXL) - Киев - оборотный рейс еженедельно по вторникам и субботам.

Киев - Тбилиси (TBS) - Киев - еженедельно рейс в направлении Тбилиси по понедельникам, пятницам и воскресеньям, с 19 августа дополнительно по средам, в обратном направлении по понедельникам, вторникам и субботам, а с 20 августа - по четвергам.

Киев - Баку (GUD) - Киев - еженедельно рейс по средам и субботам в направлении Баку, по четвергам и воскресеньям в обратном направлении.

Киев - Ереван (EVN) - Киев - еженедельно рейс по понедельникам и пятницам в направлении Еревана, по вторникам и субботам в обратном направлении.

Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев - оборотный рейс ежедневно, кроме пятницы.

Одесса - Тель-Авив (TLV) - Одесса - оборотный рейс по средам и воскресеньям.

Киев - Прага (PRG) - Киев - оборотный рейс по четвергам и воскресеньям.

Киев - Вена (VIE) - Киев - оборотный рейс по пятницам и воскресеньям, с 17 августа - дополнительно по понедельникам и средам.

Киев - Кишинев (KIV) - Киев - еженедельно по понедельникам и пятницам в направлении Кишинева, по вторникам и субботам - в направлении Киева.

Киев - Мадрид (MAD) - Киев - еженедельно оборотный рейс по понедельникам и пятницам.

Киев - Барселона (BCN) - Киев - оборотный рейс по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.

Кроме того, в августе 2020 года МАУ будет предлагать стыковочные рейсы в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами, что позволит расширить географию для путешествий по Европе, Ближнем Востоке, Канаде и США.