Власти Киева потратят 170 миллионов на строительство велодорожки на набережной

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на строительство велосипедной дорожки по Набережному шоссе от Почтовой площади до моста имени Патона ожидаемой стоимостью 170,58 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечный срок подачи заявок на тендер – 10 августа, аукцион назначен на 15 августа.

Договором предусмотрена оплата работ через 30 дней после исполнения.

Согласно условиям тендера, до конца 2022 года на вместо незадействованных трамвайных путей на набережной нужно построить велосипедную дорожку длинной около 8 км со светофором в районе ресторана Queen, освещением, системой видеонаблюдения и благоустройством прилегающей территории.