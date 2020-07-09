Кабмин поручил Петрашко назначить без конкурса нового главу Госпродпотребслужбы

Кабинет министров поручил министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко назначить главу Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и его первого заместителя.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения №825-р и №826-р от 8 июля обнародовано на официальном правительственном портале.

Как отмечается в документах, решения приняты по предложению самого Петрашко.

Как сообщалось, глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) Владимир Лапа ушел в отставку еще в октябре 2019 года.

Тогда же с должности первого заместителя главы Госпродпотребслужбы был уволен Александр Жук, а новое руководство ведомства планировалось избрать на конкурсе. До этого времени временно исполняющей обязанности главы Госпродпотребслужбы назначена Оксана Шевченко.

Напомним, Кабинет министров утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса.