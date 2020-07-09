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Кабмин поручил назначить главу Гослесагентства без конкурса

Кабмин поручил назначить главу Гослесагентства без конкурса

Кабинет министров поручил министру защиты окружающей среды и природных ресурсов Роману Абрамовскому назначить главу Государственного агентства лесных ресурсов и его заместителя.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения №824-р и №841-р от 8 июля обнародовано на официальном правительственном портале.

Как отмечается в документах, решения приняты по предложению самого Абрамовского

Как сообщалось, Кабинет министров 2 июля уволил Андрея Заблоцкого с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов.

Заблоцкий был назначен главой Гослесагентства распоряжением Кабмина от 24 декабря 2019 года, он являлся советником на то время премьер-министра Алексея Гончарука, до этого руководил сектором сельского хозяйства в Офисе эффективного регулирования BRDO, который возглавлял Гончарук.

Напомним, Кабинет министров утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса.

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Автор: 

Кабмін (7764) призначення (1144) Держлісагентство (116) Абрамовський Роман (10)


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