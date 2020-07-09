"Укртрансгаз" получил в управление принадлежавшие "Газпрому" акции "Газтранзита" (обновлено)

АО "Укртрансгаз" получил в управление ранее взысканные у "Газпрома" 40,22% акций ЧАО "Газтранзит", которые впоследствии были проданы АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Голдмен".

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

"Газтранзит" создан в 1997 году для увеличения транзитных мощностей в Балканском направлении. В 1997-2019 годах "Укртрансгаз" был оператором производственных объектов, принадлежащих "Газтранзита", в частности, КС "Тарутино" в Одесской области. Соответственно, "Укртрансгаз" имеет необходимый опыт для дальнейшего управления акциями "Газтранзита" и планирует сосредоточиться на сохранении и увеличении их экономической стоимости", - сказано в сообщении.

Другие пакеты акций "Газтранзита" принадлежат "Нафтогазу Украины" - 40,22% и "Турусгазу" (Турция) - 19,56% акций.

Как сообщалось, в апреле Высший антикоррупционный суд передал Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) 16 тыс 650 простых именных акций ЧАО "Газтранзит" с иностранными инвестициями номинальной стоимостью 33,3 млн грн.

При этом АРМА и ее управляющим запрещено отчуждать или реализовывать эти акции, которые сейчас принадлежат АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестфонд "Голдмен". Бенефициарами фонда значатся Андрей Нестеренко и Алексей Пети.

40,2% акций "Газпрома" в "Газтранзите" продали 29 января 2019 года на фондовой бирже ПФТС в рамках выполнения приказа Хозяйственного суда Киева по цене 41 млн грн. По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, начальная оценка акций составляла более 630 млн грн.

На момент, когда 40,2% акций "Газтранзита" купил венчурный фонд "Голдмен", конечным бенефициаром фонда был Андрей Нестеренко, а управляющим партнером фонда - ООО "Группа компаний "Инвестиционные партнеры" бывшего народного депутата Андрея Журжия.

Эти обстоятельства исследуются в рамках производства от 6 декабря 2019 года, досудебное следствие ведет НАБУ. 17 января 2020 акции "Голдмен" в "Газтранзита" признаны вещественным доказательством в уголовном производстве и арестованы.

В апреле 2020 года АРМА объявило конкурсный отбор управляющего указанной долей акций "Газтранзита". Победу в конкурсе получил "Укртрансгаз".

30 июня 2020 года "Укртрансгаз", который входит в группу "Нафтогаз", получил от АМКУ разрешение на концентрацию, что происходит вследствие получения в управление акций АО "Газтранзит".