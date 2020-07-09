Главе Фонда госимущества вновь попытались дать взятку на $800 тысяч, – НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали неизвестного при попытке дачи взятки главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко за назначение руководителей двух госпредприятий.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, гражданин задержан сразу же после передачи первого транша взятки в размере $200 тыс., передает БизнесЦензор.

"Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачили "на горячем" лицо, которое пыталась за $800 тыс. подкупить голову Фонд государственного имущества, чтобы тот назначил на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продлил действие договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией", – сказано в сообщении.

В НАБУ отмечают, что это вторая попытка подкупа председателя ФГИ, обвинительный акт в отношении двух участников предоставление неправомерной выгоды уже в суде

Как сообщалсь, 29 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали трех человек во время предоставления $50 тыс. взятки председателю Фонда государственного имущества Украины.

По данным следствия, задержанные предложили председателю ФГИ $5 млн за назначение на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод".