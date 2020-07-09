"Укрзализныця" отрицает приостановку аукционов по продаже металлолома

"Укрзализныця" не приостанавливала аукционы системы ProZorro по продаже лома черных металлов и намерена их продолжить.

Об этом сообщил Интерфакс-Украина директор по правовым вопросам и имущественной политике компании Артур Резник, передает БизнесЦензор.

"Мы в июне продали очень большую партию металлолома в объеме 70 тыс. тонн. Сейчас контрактуем – заключаем договора и проводится отгрузка продукции. В дальнейшем будут осуществляться продажи в зависимости от остатков", – сказал Резник.

Он подчеркнул, что информация о приостановке торгов не соответствует действительности.

Некоторые СМИ ранее сообщили, что якобы менеджеры среднего звена, которые занимаются организацией тендеров, получили приказ поставить все летние и осенние аукционы на паузу.

Ранее Резник сообщал, что "Укрзализныця" в июне выставила на торги через аукционы системы ProZorro в общем объеме около 80 тыс. тонн лома черных металлов, которые реализовывались несколькими сериями лотов, добавив, что в июле, возможно, будет выставляться на торги лом общим объемом около 20 тыс. тонн.

"Укрзализныця" сообщала, что в 2020 году планирует существенно увеличить продажи металлолома, в частности было запланировано к продаже 276 тыс. тонн.

В 2019 году "Укрзализныця" на открытых торгах через "ProZorro.Продажи" реализовала 97,212 тыс. тонн металлолома на сумму 579,935 млн грн.