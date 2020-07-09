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Нацбанк будет передавать отчеты об оценке имущества банков на рецензирование ФГИ

Нацбанк будет передавать отчеты об оценке имущества банков на рецензирование ФГИ

Национальный банк Украины расширил инструментарий реагирования на случаи завышения стоимости недвижимого имущества, выявленные в ходе оценки устойчивости банков, в частности, если возникнут сомнения по результатам такой проверки регулятор будет передавать отчет об оценке имущества на рецензирование в Фонд государственного имущества Украины.

Так в пресс-службе НБУ разъяснили агентству Интерфакс-Украина постановление правления регулятора №98 от 8 июля "Об утверждении изменений к Положению о проведении оценки устойчивости банков и банковской системы Украины", которое опубликовано на сайте Нацбанка и вступает в силу 10 июля текущего года, передает БизнесЦензор.

Пресс-служба уточнила, что если по результатам рецензирования отчета будет установлено, что он не соответствует (полностью или частично) требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества или является некачественным, или непрофессиональным, НБУ по результатам оценки устойчивости банка будет определять уровень достаточности капитала без учета стоимости такого недвижимого имущества.

Отмечается, что в случае необходимости регулятор будет выдвигать требование о составлении банком программы капитализации или реструктуризации.

В НБУ напомнили, что оценка устойчивости банков осуществляется Нацбанком ежегодно в соответствии с Положением об осуществлении оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, утвержденным постановлением правления НБУ от 22 декабря 2017 года №141.

Автор: 

майно (114) НБУ (9314) оцінка (67) ФДМУ (1367)


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