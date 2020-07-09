Нацбанк будет передавать отчеты об оценке имущества банков на рецензирование ФГИ

Национальный банк Украины расширил инструментарий реагирования на случаи завышения стоимости недвижимого имущества, выявленные в ходе оценки устойчивости банков, в частности, если возникнут сомнения по результатам такой проверки регулятор будет передавать отчет об оценке имущества на рецензирование в Фонд государственного имущества Украины.

Так в пресс-службе НБУ разъяснили агентству Интерфакс-Украина постановление правления регулятора №98 от 8 июля "Об утверждении изменений к Положению о проведении оценки устойчивости банков и банковской системы Украины", которое опубликовано на сайте Нацбанка и вступает в силу 10 июля текущего года, передает БизнесЦензор.

Пресс-служба уточнила, что если по результатам рецензирования отчета будет установлено, что он не соответствует (полностью или частично) требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества или является некачественным, или непрофессиональным, НБУ по результатам оценки устойчивости банка будет определять уровень достаточности капитала без учета стоимости такого недвижимого имущества.

Отмечается, что в случае необходимости регулятор будет выдвигать требование о составлении банком программы капитализации или реструктуризации.

В НБУ напомнили, что оценка устойчивости банков осуществляется Нацбанком ежегодно в соответствии с Положением об осуществлении оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, утвержденным постановлением правления НБУ от 22 декабря 2017 года №141.