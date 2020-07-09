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"Нафтогаз" запустил первую солнечную электростанцию. ФОТО

Группа Нафтогаз ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию (СЭС) "Андреевка" в Балаклейском районе Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

В компании отмечают, что СЭС "Андреевка" – пилотный проект дивизиона "Новая энергия", задачей которого является анализ технических и регуляторных механизмов развития возобновляемой энергетики для группы. Мощность станции составляет 0,999 МВт. Станция получила "зеленый" тариф с июля 2020 года.

"Возобновляемая энергетика – один из приоритетов группы "Нафтогаз". Такой подход соответствует глобальным тенденциям развития энергетики. Предприятия группы "Нафтогаз" уже используют солнечные панели в качестве дополнительного источника электроэнергии на административных зданиях. Это научило нас работать с проектами ВИЭ и позволило успешно коммерциализировать "Андреевку", – отметил менеджер проекта Сергей Овчаренко.

В компании уточнили, что дальнейшие планы в сфере "зеленых" проектов предусматривают завершение строительства значительно более мощной солнечной электростанции в Житомирской области уже в сентябре этого года, а также расширение сети электрозарядных станций в столице.

Автор: 

Нафтогаз (3324) Електрика (1240) сонячна енергетика (248)


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Вот и хорошо.Теперь слазьте с шеи государства и на конкурсной основе рыночного ценообразования попробуйте конкурировать с производителями атомной,тепловой и гидрогенерации. А получать ворованные у атомщиков 60 млрд. грн "на харчевание" и продавать свою лохоэнергию в 3 раза дороже той же атомной,под "крышей" НКРЕКП -может любой рукозадый "эффективный частный собственник" с опилками в голове. А пока вся ваша вонючая "солнечная генерация"-это фейк для дебилов,"троянский конь" для разорения и доведения до банкротства АЭС,ГЭС и ТЭЦ-реальных выработчиков дешевой и экологически чистой энергии,без которой вы никто и звать вас никак. Кстати Германия плюется до сих пор,что связалась со своими "зелеными" прохвостами и потратила кучу бюджетных средств на содержание паразитов,с их затратной,неконкурентно способной и экологически грязной энергией,как солнечной(выведение из оборота земель,использование накопителей и их замена и т.п),так и ветровой-вибрации,гибель птиц,насекомых и т.п. Понятно,что организовывать производство на своих нефтеперерабатывающих заводах,модернизировать их дорого и хлопотно.А жить паразитами за счет бюджета и гос.предприятий-дешево и сердито. Если это не очередная "схема" грабежа государства-то что это?.
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10.07.2020 00:08 Відповісти

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