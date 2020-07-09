Нацкомиссия отказалась штрафовать энергокомпании по делу о манипуляциях на рынке электроэнергии

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решила не накладывать запланированы штрафы на большую часть нарушителей на рынке электрической энергии на протяжении минувшей зимы, а для 15 участников применила минимальные штрафы в размере 85 тыс. грн.

Такое решение регулятор принял на заседании в четверг, 9 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на ExPro.

"Национальной комиссией в течение 2 месяцев были собраны материалы и объяснения всех участников рынка ... В данном случае под проверку попали лицензиаты - производители, поставщики и трейдеры. Основной большой вывод в отношении всех участников, заключается в том, что все участники несовершенно планируют свои объемы производства, поставки и продажи", – отметила член НКРЭКУ Ольга Бабий.

По ее словам, таким образом Комиссия в некоторых случаях наблюдает ненормальную ситуацию с объемами и ценообразованием на рынке на день наперед (РДН) и балансирующем рынке.

Бабий отметила, что комиссия учла замечания производителей электроэнергии, которые попали в перечень возможных нарушителей, ведь они по результатам проверки предоставили исчерпывающие объяснения. В частности, как они действовали, как были устроены их производственные и торговые графики.

"Поэтому, что касается производителей, а это "Донбассэнерго", ТЭЦы... Данные акты мы предлагаем закрыть без нарушений и приобщить к материалам дел, потому что прямых нарушений норм так законов у данных участников не обнаружено", – сказала Бабий.

При этом НКРЭКУ в отдельную группу выделила поставщиков, по результатам анализа действий которых на рынке было выявлено несовершенное прогнозирование их объемов заказа, объемов реализации и прогнозируемых объемов поставок, из-за чего они часто попадали в балансирующую группу, и таким образом вызывали определенные недоразумения у "Укрэнерго".

Как сообщила Бабий, такое их поведение, в рамках наличия профицита на балансирующем рынке не является угрожающим. Но если на балансирующем рынке в ОЭС будет дефицит, то такое поведение может приводить к негативным последствиям, как финансовым, так и техническим.

"Мы считаем, что данные участники рынка, нарушали правила, а именно Пункт 4.9.2 (Правил рынка РДН и ВСР, – ред.), который обязывает их должным образом прогнозировать свою деятельность и не допускать надлежащих небалансов, мы считаем, что данное действие является нарушением, и предлагаем применить к ним минимальный штраф 85 тыс. грн, предостеречь от дальнейших действий и в дальнейшем подробно обеспечивать прогнозирование", – отметила представитель НКРЭКУ.

Бабий также добавила, что закон новый, а потому не все участники рынка досконально знают правила рынка: "Для нас было открытием, что не все участники, которые писали объяснения, даже не знали, что у них был заключен договор с "Укрэнерго" по балансирующему рынку и его читали не до конца".

"В данном случае, мы считаем, что такие действия не подходят под определение "манипуляция", а подходят под критерий – нарушение действующих правил", – подчеркнула Бабий.

В свою очередь председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк сказал, что комиссия выделила 15 компаний, которые не прошли проверку от "Укрэнерго" на наличие средств или наличие товара, который может выставляться на рынок. Этим 15 компаниям установлен минимальный штраф в 85 тыс. грн.

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Как сообщалось, зимой Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заметила действия участников рынка электрической энергии, которые имели признаки манипулирования. В связи с этим НКРЭКУ назначила проверку.

Изначально НКРЭКУ после проверки участников рынка электроэнергии на предмет возможных манипуляций в течение 1 декабря 2019 года – 29 февраля 2020 года планировала наложить на 40 участников штрафы на общую сумму 16,2 млн грн.