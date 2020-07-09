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Потери банков из-за коронавируса превысят $2 триллиона, – S&P Global

Потери банков из-за коронавируса превысят $2 триллиона, – S&P Global

Банки мира понесут убытки от невыплаченных кредитов на общую сумму $2,1 трлн к концу следующего года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оценку рейтингового агентства S&P Global, передает БизнесЦензор.

В текущем году потери составят $1,3 трлн, что превышает показатель прошлого года более чем в два раза, прогнозируют аналитики S&P. 

Около 60% всех убытков придется на Азиатско-Тихоокеанский регион, а самый большой относительный рост таких потерь будет наблюдаться в Северной Америке и Западной Европе.

Автор: 

банки (6980) кредит (3293) коронавірус (3210)


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