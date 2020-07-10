PayPal ограничивает сервис в РФ

Международная платежная система PayPal отказывается от осуществления клиентских внутренних переводов и платежей по России, сообщается на сайте компании в изменениях в юридические соглашения, которые регулируют отношения пользователя с PayPal и вступят в силу с 31 июля.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Мы будем поддерживать только международные платежи: Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей", - говорится в сообщении. Далее компания поясняет, что (российские) клиенты не смогут отправлять пользователям PayPal в России платежи и также получать платежи от ее российских клиентов.

В России с 4 июля вступили в силу поправки в закон "О национальной платежной системе", которые устанавливают новые требования к внутрироссийским переводам электронных денег. Теперь оператор электронных денежных средств и привлекаемые им организации - не вправе передавать информацию о переводах, осуществляемых на территории РФ, на территорию иностранного государства или предоставлять доступ к такой информации из-за границы.