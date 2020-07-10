В Украине за сутки обнаружили 819 новых случаев коронавируса

819 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 выявлено в Украине за сутки по состоянию на утро пятницы, 1,16 тыс. человек из числа ранее заболевших выздоровели, 18 умерли, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Днем ранее, 9 июля, сообщалось о 810 новых случаях заболевания COVID-19; 8 июля было 807 новых инфицированных, 7 июля – 564 случая заболевания, 6 июля – 543 новых заболевших, 5 июля - 823 инфицированных за сутки. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

"Из них (общего количества заболевших за сутки) 67 детей, также 65 медицинских работников. Было госпитализировано 214 человек", - сказал Степанов на брифинге в пятницу утром.

Он отметил, что 1,16 тыс. выздоровевших за сутки является рекордным показателем для Украины и назвал это "очень хорошей новостью".

По словам Степанова, наибольшее количество заболевших за минувшие сутки - в Закарпатской, Львовской, Ривненской областях и в Киеве.