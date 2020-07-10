Износ газораспределительных сетей на Волыни превысил 12%

В Волынской области 23% газопроводов построены 30 и более лет назад. Степень износа газораспределительных сетей области достиг более 12%.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Волыньгаз" сообщает БизнесЦензор.

"Это значит, что с каждым годом длина аварийных газопроводов растет. Решить эту проблему помогут глобальные инвестиции. В случае Волыни - это минимум 58 млн. грн. в год", - сообщает компания.

Система раздельных газопроводов Волыни страдает от критического недофинансирования на протяжении многих лет. "В 2020-м ситуация, к сожалению, не изменилась - финансирование работ по безопасности сетей для АО "Волыньгаз" останется на уровне ниже необходимого", - сообщает компания.

"На сегодня тарифное финансирования для АО "Волыньгаз" меньше необходимого. 300 км газопроводов и 345 газорегуляторных пунктов до конца года полностью исчерпают срок эксплуатации и будут аварийными. Тарифных поступлений хватает только на "латание дыр" и экстренные ремонты", - рассказал директор технический АО "Волыньгаз" Павел Козюк.

В действующем тарифе на распределение АО "Волыньгаз" для безопасности сетей предусмотрено 171 грн в месяц на 1 км газопроводов. Речь идет о таких расходах: 151,81 грн. - ремонт газопроводов и оборудования, а также материалы для них; 19,19 грн. - электроэнергия для станций электрохимзащиты (они защищают газопроводы от коррозии), другого оборудования. "Этих средств едва хватит на банку краски", - указывает компания.

"Просто сравним: минимальная заработная плата в 2014 году составила 1218 гривен, а в 2020 - 4723 грн. То есть, стоимость работ по модернизации сетей выросла минимум в четыре раза, а тариф остается одинаково низким. Аналогично с курсом доллара, который тоже влияет на стоимость материалов и узлов", - сообщает "Волыньгаз"

С начала карантина работники АО "Волыньгаз" ликвидировали более 1,8 тыс. утечек газа. Аварийная служба 104 ежедневно выполняет около 30 выездов по вызовам потребителей.

"Для поиска и ликвидации утечек газа необходимое оборудование, горючее для автомобилей аварийно-диспетчерской службы. Однако, из-за недостатка финансирования компания не сможет обеспечить выполнение всех работ", - сообщает "Волыньгаз".