"Укрзализныця" готова в августе возобновить все железнодорожное движение в Украине

АО "Укрзализныця" в случае улучшения ситуации с распространением коронавируса сможет в августе полностью восстановить железнодорожное пассажирское сообщение, заявил и.о. главы компании Иван Юрик.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

На данный момент "Укрзализныця" уже возобновила треть поездов дальнего следования и пригородных.

"Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний короновирусом пойдет на спад, и мы сможем полноценно восстановить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе", - сказал Юрик.

Он также добавил, что сейчас на станцию "Львов" курсирует 17 поездов дальнего следования и 10 пригородных, при этом, в них действуют ограничения по количеству размещения пассажиров в вагонах: два пассажира в купе и СВ, в плацкартных - в шахматном порядке.

"Но даже с этими ограничениями заполняемость поездов составляет около 90%. В случае увеличения спроса мы будем увеличивать количество поездов", - отметил Юрик.