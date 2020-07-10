В Киеве за нарушение карантина закрыли 4 развлекательных заведения, – Кличко

В столице нарушение карантинных мероприятий уже закрыли 4 развлекательных заведения, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"Хочу сообщить, что в столице продолжаются проверки заведений и предприятий на соблюдение ими регламентов работы. Патрули, в состав которых входят сотрудники Госпотребслужбы, представители полиции и "Муниципальной охраны", проверяют рестораны, торговые центры и магазины, столичные рынки", - сообщил Виталий Кличко.

Также патрули получают информацию от жителей города, которые сообщают о нарушениях.

"Только за последние несколько дней проверили всего более 430 объектов. Составили 107 протоколов. То есть каждое четвертое заведение в городе - нарушает правила", - заявил Кличко.

Он напомнил, что в начале этой недели комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22:00.

"Но это не касается ночных клубов и развлекательных заведений! Я не хочу никого пугать. Но динамика распространения болезни у нас - неутешительная. И мы можем снова вернуться к более строгим ограничениям. Давайте не доводить до этого" - отметил Кличко.