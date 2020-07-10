Работодатели получили помощь по частичной безработице на 310 тысяч сотрудников, – Минэкономики

По состоянию на 9 июля принято 165 тыс. решений для осуществления выплат по частичной безработице для 312 тыс. работников (в том числе для 143,5 тыс. физлиц-предпринимателей), по этой программе уже выплачена помощь на сумму 1,16 млрд грн.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр уточнил, что в центры занятости работодателями подано более 190 тыс. пакетов документов (из них более 164 тыс. – от ФЛП).

"Программа по частичной безработице действительно работает. Есть уже более 300 тысяч рабочих мест, которые удалось сохранить благодаря этой правительственной инициативе. Программа действует по всей Украине и охватывает практически все сектора", – сказал Петрашко.

По данным Минэкономики, в топ-5 областей по количеству поданных заявок от предпринимателей вошли Львовская, Харьковская, Донецкая, Сумская, Черниговская области.

В частности, помощью по частичной безработице воспользовались: АО "Турбоатом", ЧБ ООО "Экипаж" (Харьковская область), ООО "Кромберг энд Шуберт Украина ЛУ" (Волынская область), ООО "Кромберг энд Шуберт ЖУ" (Киев), ООО "Костал Украина" (Киевская область), "Винницкий завод "Маяк", "Черниговавтосервис", "Черкасская кондитерская фабрика "Меркурий", "Биллербек Украина перо-пуховая фабрика", Днепровский мебельный комбинат и другие.

По данным министерства, через центры занятости в июне удалось трудоустроить на треть больше человек (54 тыс.), чем в мае текущего года. Всего с начала карантина эта цифра составляет 174 тыс. человек.

"Где-то 3 последние недели количество безработных остается на стабильном уровне. Мы надеемся, как минимум, что цифра не будет увеличиваться, а наоборот будет сокращаться", – отметил Петрашко.

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Как сообщалось, Кабмин на заседании 10 июня принял решение дополнительно выделить Фонду страхования на случай безработицы 2,97 ​​млрд грн для выплат пособия по безработице на безвозвратной основе.

27 апреля Кабмин дополнительно выделил Фонду страхования на случай безработицы 1,28 млрд грн для выплаты пособия по безработице, однако к 10 июня 1,2 млрд грн из этих средств уже было использовано.

Напомним, помощь по частичной безработице предусмотрена законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который парламент принял 30 марта.

Поддержка выплат работникам будет предоставляться при сохранении за ними рабочих мест. Размер пособия составит до 1 минимальной зарплаты.