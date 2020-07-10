Кабмин передал Минэкономики право назначать руководство Аграрного фонда

Кабинет министров передал Министерству экономики, торговли и сельского хозяйства как акционеру ПАО "Аграрный фонд" право назначать и увольнять главу и других членов правления, а также утверждать членов наблюдательного совета и прекращать их полномочия.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее постановление №577 Кабинета министров от 8 июля 2020 года об отмене постановления №698 2013 года об утверждении устава "Аграрного фонда" обнародовано на сайте правительства в пятницу.

Согласно пояснительной записке к документу, Минэкономики как единый акционер также получило право принимать решения об изменении устава и уставного капитала, о выделении или прекращении общества.

ПАО "Аграрный фонд" создано весной 2013 года постановлением правительства. В начале 2017 года Фонд госимущества Украины принял решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд", однако компания до сих пор не была передана Фонду госимущества.

Уставный капитал компании составляет 5 млрд грн. По оценкам "Аграрного фонда", его доля на внутреннем рынке зерна составляет 20%, внутреннем рынке муки - 13%.

"Аграрный фонд" в январе-марте 2020 года получил 206,75 млн грн чистого убытка против 6,24 млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года. Его выручка снизилась в 4,2 раза – до 789,29 млн грн.