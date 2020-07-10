Налоговая милиция арестовала вагоны компании, долей в которой владеет "Нафтогаз"

По ходатайству следователя Государственной фискальной службы (ГФС) согласованного прокурором Офиса генпрокурора следственным судьей Шевченковского райсуда Киева наложен арест на тепловозы и вагоны предприятия с иностранными инвестициями, 40% доли собственности которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

Стоимость арестованного имущества составляет более 90 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в 2019-2020 годах акционерное общество отразило финансово - хозяйственные операции с рядом субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности по закупке тепловозов и вагонов по значительно завышенным ценам, уклонившись таким образом от уплаты налогов, по предварительной оценке, на сумму почти 40 млн грн.

Дело открыто по ч. 3 ст. 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов).

"Принимаются меры по установлению всех участников схем уклонения от уплаты налогов", – отмечается в сообщении.

Напомним, в сентябре 2019 года Кабинет министров продлил полномочия налоговой милиции Государственной фискальной службы до создания нового Бюро финансовых расследований. После создания и запуска Налоговой и Таможенной служб в подчинении ГФС остается именно налоговая милиция.