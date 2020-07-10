"Укрзализныця" планирует передать 8 ведомственных больниц в частные руки

Ведомственные больницы АО "Укрзализныця" могут стать частными структурами, но с особым инвестиционным соглашением.

Об этом сообщает филиал Центр охраны здоровья "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

"Сейчас филиал… разрабатывает механизм действий, предусматривающий реформирование железных клинических больниц АО "Укрзализныця", в частности рассматривает возможность привлечения инвесторов. Это означает, что железнодорожные больницы могут стать частными структурами, но с особым инвестиционным соглашением, гарантирующим сохранение рабочего места для каждого медработника", – сказано в сообщении.

Таким образом в филиале опровергают информацию о запланированном увольнении медперсонала ведомственных больниц с января 2021 года.

"Также филиал "ЦОЗ" АО "Укрзализныця" разрабатывает новую программу страхования железнодорожников с ежегодным покрытием на лицо в 150 тыс. грн. Общество будет выступать гарантом качественных медицинских услуг в трехстороннем соглашении: работников, больниц и страховой компании. Последняя будет избираться путем проведения конкурентных тендерных торгов", – сообщили в филиале железнодорожной компании.

В сообщении отмечается, что реализация программы по страхованию, а также в целом реформирования ведомственных больниц предусмотрена планом утвержденной Кабмином внедрения стратегии "Укрзализныци" на 2019-2023 годы.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" заявила, что изучает возможность привлечения инвесторов для реформирования ведомственных больниц.

Напомним, филиал "Центр охраны здоровья" АО "Укрзализныця" предоставляет медицинские услуги железнодорожникам, членам их семей, пассажирам железнодорожного транспорта и всем гражданам Украины. В состав филиала входят 8 клинических больниц в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре. Сейчас убыточность этих медицинских учреждений достигает более 800 млн грн в год.