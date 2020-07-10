Еврокомиссия предоставила рекомендации Украине для сохранения безвиза с ЕС (обновлено)
Украина продолжает соответствовать критериям, необходимым для функционирования безвизового режима с Европейским Союзом, однако должна приложить усилия для борьбы с так называемой "нерегулярной" миграцией и обеспечить независимость антикоррупционных органов, что было условием предоставления безвиза.
Об этом говорится в докладе Еврокомиссии с оценкой выполнения требований, необходимых для либерализации визового режима со странами Восточного партнерства – Украиной, Грузией и Молдовой, а также Албанией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией, Северной Македонией и Сербией, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В докладе сделан вывод о том, что соответствующие страны продолжают выполнять требования либерализации визового режима, что безвизовое перемещение продолжает приносить положительные экономические, социальные и культурные выгоды государствам-членам ЕС и странам-партнерам", – сказано в сообщении Еврокомиссии.
Вместе с тем,в отчете подробно рассматриваются конкретные области безопасности и миграции, где необходимы дальнейшие действия.
В частности, в отчете Еврокомиссии отмечается ухудшение ситуации с так называемой "нерегулярной" миграцией из Украины в ЕС, уточняет Deutsche Welle.
В частности, в 2019 году отказ во въезде в зону "Шенген+" (26 стран Шенгена, а также Болгария, Румыния, Хорватия и Кипр) получили больше 66 тысяч граждан Украины, что на 25% больше, чем годом ранее.
Кроме того, на 11%, до почти 42 тысяч, увеличилось и количество украинцев, которые нелегально находились на территории этих стран. В то же время уменьшилась доля лиц, вернули в Украину в рамках реадмиссии – с 85% до 73%. Однако в отчете отмечается, что причиной этого не является ухудшение сотрудничества со стороны Киева.
"Срочные действия (со стороны Украины, – ред.) нужны для реагирования на вызовы нерегулярной миграции", – сказано в отчете.
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В Еврокомиссии также ожидают от Украины криминализации контрабанды всех товаров. В отчете отмечается, что переговоры по этому вопросу продолжаются, но "пока без четкого обязательства украинской стороны" сделать это.
В то же время в отчете позитивно оценено возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение, запуск работы Высшего антикоррупционного суда и отмена обязанности для антикоррупционных активистов подавать электронные декларации.
"Впрочем, больше усилий требуется для обеспечения устойчивости результатов (реформ, – ред.), в частности в борьбе с коррупцией и организованной преступностью", – добавили в Еврокомиссии.
От властей Украины ожидается "обеспечение независимости, эффективности и устойчивости антикоррупционных институтов, а также избежать политизации работы всех правоохранительных органов".
В частности, Еврокомиссия имеет сомнения в независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Поэтому Брюссель ожидает от Киева процедуры отбора нового главы САП, которая бы заслуживала доверия. Также Еврокомиссия недовольна попытками в Верховной Раде в феврале уволить главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
В отчете также отмечается, что проблемы для Евросоюза создают украинские организованные преступные группировки, которые "все больше" вовлечены в контрабандк наркотиков, угоны, схемы мошенничества с инвестициями, а также киберпреступления. Кроме того, среди жертв торговли людьми из стран, не входящих в ЕС, больше всего украинцев.
Еврокомиссия обязана отчитываться о безвизовых раз в год, этого требует новый механизм приостановки визовой либерализации. Последний отчет приняли в декабре 2018 года. Документ за 2019 год должны были опубликовать годом позже. Впрочем, новая Еврокомиссия заступила к работе только в декабре 2019 года, поэтому принятие отчета перенесли. Нынешний отчет охватывает не только 2019 год, но и развитие ситуации до июля 2020 года.
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10 июля Еврокомиссия опубликовала доклад о выполнении условий, необходимых для визовой либерализации между ЕС и странами Восточного партнерства и Западных Балкан. Документ размещен на https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1327 сайте ЕК.
"Молдова и Украина особенно сильно страдают от банковского мошенничества высокого уровня, с незначительным прогрессом в судебном преследовании ответственных лиц и в восстановлении украденных активов", - говорится в документе.
В докладе сказано: "В Украине важно сохранить и усилить независимость антикоррупционных институтов, включая обеспечение неполитических, но не корыстных назначений на их ключевые должности. Поддержка ЕС и в дальнейшем будет связана с конкретным прогрессом в повестке дня реформ, особенно в сферах борьбы с коррупцией и правосудия".
Сообщается, что доклад подготовлен на основе данных 2019-го и первой половины 2020 года. Еврокомиссия будет продолжать мониторинг выполнения условий, необходимых для визовой либерализации, в соответствии с собственными обязательствами по принятому в 2017-ом "Усиленному механизму приостановления визового режима", и информировать Европейский парламент и Европейский Совет о результатах такого мониторинга раз в год.
"Режим безвизовых поездок с нашими партнерами на Западных Балканах и со странами Восточного партнерства является нашим главным достижением. Безвизовые путешествия вместе с тем сопровождаются ответственностью и необходимостью продолжения усилий по сдерживанию незаконной миграции, борьбы с коррупцией и организованной преступности. Мы рассчитываем, что наши партнеры будут наращивать достижения в этих сферах, чтобы мы могли продолжать безвизовые поездки в наших общих интересах », - отметил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинаси.
https://news.liga.net/world/news/v-evrosoyuze-sovetuyut-ukraine-luchshe-borotsya-s-korruptsiey-dlya-sohraneniya-bezviza
Короче: не будн боротьби з корупцією - безвіз заберуть.
Армія - госзакупки
Мова - конституційний суд
Віра - печерський суд
БезВіз - ЄвроКомісія