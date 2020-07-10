"Газпром" предупредил об остановке газопровода "Северный поток" на ремонт
Дочерняя компания российского "Газпрома" – Nord Stream AG – остановит газопровод "Северный поток" на плановый ремонт с 14 по 26 июля.
Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора газопровода, передает БизнесЦензор.
В компании отмечают, что график работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.
Как сообщалось, во время остановки "Северного потока" на плановый ремонт в июле 2019 года российский "Газпром" на 25% увеличил транзит газа в ЕС через территорию Украины.
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