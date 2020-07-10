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"Газпром" предупредил об остановке газопровода "Северный поток" на ремонт

Дочерняя компания российского "Газпрома" – Nord Stream AG – остановит газопровод "Северный поток" на плановый ремонт с 14 по 26 июля.

Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора газопровода, передает БизнесЦензор.

В компании отмечают, что график работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

Как сообщалось, во время остановки "Северного потока" на плановый ремонт в июле 2019 года российский "Газпром" на 25% увеличил транзит газа в ЕС через территорию Украины.

Автор: 

газ (7955) газопровід (1179) Газпром (2557) Північний потік (1083)


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